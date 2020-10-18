من فرح صديقتها.. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "انستجرام" صورة جديدة لها.

و علقت ريهام عبدالغفور ، علي الصورة قائلة :" عندما تكون سعيدا يظهر من فرح أختي وحبيبتي وصاحبتي".

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل