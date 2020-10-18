العالم بحاجة إلى نساء قويات.. ريم مصطفى توجه رسالة للجمهور من على سقالة

نشرت الفنانة ريم مصطفي صورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ريم مصطفي في الصور وهي تقف "سقالة" مرتدية فستان أسود وشعرها المنسدل على الأكتاف.

وعلقت علي الصور قائلة: "العالم بحاجة إلى نساء قويات. النساء اللواتي يرفعن ويبنن الآخرين ، الذين سيحبون ويحبون. المرأة التي تعيش بشجاعة ، رقة وشرسة. المرأة إذا كانت لا تقهر".

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.