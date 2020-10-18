محمد رمضان ينشر صورة من داخل الطائرة.. والجمهور يعلق: تاني

نشر محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر محمد رمضان في الصورة من داخل الطائرة.

وجاءت التعليقات كالتالي:

- اقفل بقي الباب بتاع الطياره ل يرفعو عليك قضيه تاني !!

-تاني يا رمضان تاني

- احلي نمبر وان

يذكر أن حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 31 مليونا و977 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

وعلى صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.