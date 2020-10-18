أحمد شاكر يهدى جائزة تكريمه في مهرجان الموضة إلى روح رجاء الجداوي

وقال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف على هامش تكريمه فى مهرجان الموضة: أهدى الجائزة إلى روح الراحلة رجاء الجداوي التى تعلمنا منها أصول الشياكة والفن والتمثيل.

يذكر أن أحمد شاكر عبداللطيف تم إختياره للمشاركة ضمن فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار 2 كما يجهز لفيلم جديد خلال تلك الفترة، تدور فكرته عن الحرب العالمية الثانية التي وقع جانب منها على أرض مصر من انتاج مصرى خالص اسمه "الغربان" ويشاركه في بطولته الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والفنان شريف منير والفنانة روبي.

أهدى الفنان أحمد شاكر عبداللطيف الجائزة التى حصل عليها على هامش تكريمه فى مهرجان الموضة الذى أقيم فى قرية السليمانية إلى روح الراحلة الفنانة رجاء الجداوي.