في عيد ميلادها | حورية فرغلي تمنت الموت.. لهذا السبب

في لقاء تلفزيوني سابق للفنانة حورية فرغلي استقبلت سؤال عن أمنيتها وجاوبت قائلة: "أنا نفسي اروح قبري عشان التعليقات والشتائم اللي كنت بشوفها علي الفيس بوك والتويتر بسبب شكلي وكانت عندي حالة نفسية بسبب الناس اللي بتقول اقعدي في البيت بقي".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي فيلم بعنوان "استدعاء ولي عمرو" التي تدور أحداثه حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.
استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفى، صبرى فواز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، ندي بهجت وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.
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