اتصور كأنك أحمد عز .. أحمد فتحي يمازح جمهوره بصورة

مازح الفنان أحمد فتحى جمهوره بصورة له نشرها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أحمد فتحي على الصورة قائلا "اتصور كأنك احمد عز.....جان انا لولا الكرش".

اقرا أيضًا:

أحمد فتحي يشارك في تحدي الطفولة بصورة

ويشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "عفريت في إجازة" للنجم محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

وتدور أحدث العمل في إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشكلات، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سويًا.

جدير بالذكر أن فيلم "عفريت في إجازة " يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدى مجد وغيرهم من النجوم وعدد من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.