إنجي المقدم تستعيد ذكريات مهرجان الجونة العام الماضي

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعه من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت إنجي المقدم في الصور خلال تواجدها بمهرجان الجونة العام الماضي بفستان ابيض ، وشعرها المنسدل على الأكتاف.

وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال المهمة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.

وكان أحدث أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.