إيزيس الشرق على مسرحي الجمهورية وأوبرا الإسكندرية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت، أحدث عروضها الفنية تحت عنوان ايزيس الشرق تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك علي مدار خمس ايام بالقاهرة والإسكندرية تبدا في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس ،الجمعة، ٢٠ ،٢١ ، ٢٢ اكتوبر علي مسرح الجمهورية ومساء الأحد والاثنين ٢٥ ، ٢٦ اكتوبر علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة ايزيس واوزويس ويتناول لقاء جب إله الارض ونوت إلهة السماء وميلاد ايزيس واوزويس وست ونفتيس والصراع بين اوزوريس واخيه ست ، ويبرز اخلاص ايزيس لاوزويس ومحاولتها جمع اشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية .. أداء كل من ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق اسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحًا كبيرًا .