تامر حسني يحتفل بتصدر أغنيته "ما بطلناش إحساس" التريند..فيديو

تامر حسني حققت أحدث أغانيه والتي حملت عنوان "مبطلناش إحساس" نجاحا كبيرا منذ طرحها، وقد احتفل الفنان المصري بهذا النجاح كما وجه رسالة إلى جمهوره الذي اعتبره السبب الرئيسي في نجاح الأغنية.

تامر حسني يحتفل بتصدر أغنية "مبطلناش إحساس" للتريند

تامر حسني نشر رسالة جديدة عبر حسابه على "انستجرام" تحدث فيها عن فخره بنجاح أحدث أغانيه "مبطلناش إحساس" والتي تم طرحها خلال الساعات الماضية، وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدرت التريند، تامر حسني أكد على أن نجاح الأغنية يعود إلى تقدير الجمهور لكلماتها، وأن ذلك يدل على أن الأعمال المختلفة لديها صدى كبير بالنسبة للجمهور العربي فقال: "فخور أني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه أنه راقي و بيعبر عنكم فخور أن محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهده في يوم واحد بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقة دي بيثبت أن الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجة مختلفة وصادقة بتوصل،‎ وزي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ‎شكراً لكل محبيني و محبين ‎( مبطلناش إحساس )".

A post shared by (@tamerhosny) on Oct 17, 2020 at 4:28pm PDT

"مبطلناش إحساس" ثاني أغاني ألبوم "خليك فولاذي " لتامر حسني

تامر حسني وجه كذلك الشكر لجميع فريق عمل الأغنية الذين شاركوا في نجاحها، مؤكدا أن "مبطلناش إحساس" دوت الخليج ثاني أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي" وأن الأغنية الأولى من الألبوم دوت الخليج "اختراع" والتي طرحها في فيديو كليب جمعه مع الفنان محمود العسيلي فكتب تامر حسني‎: "شكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، الملحن محمد حمزه، الموزع امين نبيل، المهندس هاني محروس، والماستر جلال حمداوي، وإدارة الإنتاج هاني صليب، ‎الحمدلله ثاني أغنية بعد إختراع من ألبوم ( خليك فولاذي)"، وقد علق العديد من النجوم على الرسالة التي نشرها تامر حسني عبر حسابه واشادوا كذلك بالأغنية الجديدة وكان من بين المعلقين الفنانة زينة، وأحمد حاتم، وهنادي مهنا، ونسرين إمين، وسليمان عيد.

موعد طرح ألبوم تامر حسني الجديد

"خليك فولاذي" هو الألبوم الجديد الذي يستعد الفنان تامر حسني لطرحه خلال الأيام القادمة حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية للألبوم وعلق عليها قائلا: "ألبوم (خليك فولاذي) خلال أيام إن شاء الله"، وكانت الفترة الماضية قد شهدت مشاركة تامر حسني في أكثر من مناسبة قدم من خلالها بعض من أغانيه والتي من أبرزها أغنية "اختراع" أحد أغاني الألبوم الجديد، والتي تم طرحها في شهر أغسطس الماضي عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.