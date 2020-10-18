الفنان ذو الفقار خضر لـ"دوت الخليج" عن جرأة مشاهد "دفعة بيروت":لسنا في مجتمع ملائكي

ذو الفقار خضر أحد النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "دفعة بيروت" حيث يقدم الفنان العراقي شخصية "عبد الكريم" في العمل الجديد والتي تبدو أنها تخفي الكثير من الأسرار مع بداية عرض أولى حلقات المسلسل.

ذوالفقار خضر: الإشادة بـ"دفعة بيروت" تعود لفريق عمل مجتهد

ذو الفقار خضر أحد أبطال مسلسل "دفعة بيروت" أعرب في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادته بردود الفعل من قبل الجمهور العربي عقب عرض الحلقات الأولى من المسلسل على منصة "شاهد VIP" حيث بات العمل حديث الجمهور بعد ساعات قليلة من عرضه، فيقول ذو الفقار خضر: "بالنسبة لإشادة قطاع واسع من الجمهور بمسلسل (دفعة بيروت) فهذا يعود إلى الجهد الذي قدمه فريق العمل بقيادة المخرج علي العلي خلال الـ9 أشهر الماضية، فما نعيشه هو حصيلة هذا النجاح الاستثنائي في أوضاع وظروف استثنائية، وسعيد جداً بمحبة الناس وخاصة الجمهور الخليجي الذي تفاعل مع الحلقات الأولى للمسلسل وتسبب في تصدره للتريند بعد ساعات قليلة من عرضه لأول مرة".

A post shared by (@thualfekar.khdhr) on Oct 9, 2020 at 1:47am PDT

ذو الفقار خضر: "انتقاد بعض مشاهد المسلسل شيء طبيعي"

ذو الفقار خضر تحدث كذلك عن رأيه في الانتقادات التي وجهت للمسلسل خلال الساعات الماضية، وأوضح أن حالة الجدل التي أثارها المسلسل صحية ومفيدة للمشاهد فيقول: "انتقاد بعض مشاهد المسلسل شيء طبيعي، فمنذ اللحظات الأولى لقراءة سيناريو (دفعة بيروت) أيقنت تماما بأن العمل سوف يتسبب في جدل واسع، وقبل بث المسلسل بشهور ذكرت ذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية، فأنا أرى حالة الجدل صحية لأننا نظهر وجهات نظر مختلفة، واعتقد أن المشاهد العربي في حاجة إلى مثل هذه النوعية من الأعمال التي تختلف شخصياتها بين الإيجاب والسلب، فالمجتمع الذي نعيش فيه ليس ملائكي".

ذو الفقار خضر: "دفعة بيروت" عمل يختلف عن أي تجربة درامية سابقة

أما عن تفاصيل شخصية عبد الكريم وقصص حبه في المسلسل فأكد ذور الفقار خضر بأنه يقدم شخصية غريبة لكن لا يرغب في الكشف عن تفاصيلها، ويأمل أن يتابعها الجمهور فقال: "لا استطيع كشف تفاصيل شخصية عبد الكريم في المسلسل لكن استطيع أن أصفه بأن لديه قصة غير متوقعة وغريبة جدا على المشاهد العربي".

وتحدث ذو الفقار خضر عن تجربته بشكل كامل في "دفعة بيروت" واختلافها عن أعماله السابقة فيقول: "(دفعة بيروت) هو المسلسل رقم 40 بالنسبة لي وقد تعاونت مع الكثير من المخرجين العرب على رأسهم الراحل شوقي الماجري رحمه الله في مسلسل (هدوء نسبي) أما تجربتي الجديدة مع علي العلي فقد أضافت لي الكثير من الفن والخبرات كما أضافت تجربتي مع الراحل شوقي الماجري حينها فهذا العمل هو الأهم بالنسبة لي إلى الآن، وأتمنى أن ننتهي من تصويره كما هو متوقع في بداية الأسبوع المقبل".

ذو الفقار خضر شارك خلال مسيرته الفنية في مجموعة كبيرة من الأعمال والتي كشف فيها عن موهبته حيث تعاون مع كبار المخرجين لتأتي تجربته الجديدة مع مسلسل "دفعة بيروت" كحافز جديد له وتحديدا أنه من النجوم الذين قاموا بكتابة أكثر من عمل درامي، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري راشد، وإخراج علي العلي.