فيديو ابنة رامي عياش تسرق الأنظار بغنائها لـ فيروز ..شاهدوا ردة فعل والدها

ابنة رامي عياش سرقت قلوب الجمهور ببراءتها وعفويتها أثناء غنائها مقطع من أغنية السيدة فيروز "قمرة يا قمرة" بينما كانت ردة فعل والدها في غاية الطرافة بعدما لطم على وجهه تعبيراً عن نسيان ابنته للجملة الأخيرة وطريقة غنائها، بينما تزامن ذلك مع طمأنة رامي عياش جمهوره عن حالته الصحية وإعلانه عن سلبية نتيجته بفحص فيروس كورونا بعد عودته من مصر.

ابنة رامي عياش تسرق الأنظار بغنائها لـ فيروز

زوجة النجم رامي عياش، مصممة الأزياء داليدا عياش، نشرت مقطع فيديو طريف لإبنتها الصغيرة "آيانا" والتي لا يتجاوز عمرها السنتين، و ظهرت فيه وهي تحاول أن تتقمص دور مطربة من خلال حملها الميكروفون وتأديتها لمقطع أغنية "قمرة يا قمرة" للسيدة فيروز، فحملت المايك بداية وسألت والدها النجم رامي عياش اذا كان جاهزاً لسماعها ليرد بأنه مستعد.

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بعدها انطلقت في غناء "قمرة يا قمرة" وبدا والدها مستمتعاً بغنائها الطفولي بالنبرة البريئة قبل أن يتفاعل معها أخيراً باللطم على وجهه بأسلوب طريف.

فيديو ابنة رامي عياش حاز على تفاعل كبير من قبل رواد السوشيال ميديا الذين تناقلوا الفيديو بشكل واسع مشيدين بغناء الصغيرة الطريف، وأثنوا على العلاقة الأبوية التي تجمع بين رامي عياش وصغيرته.

رامي عياش يقلق الجمهور بسبب "كورونا"

ويأتي ظهور رامي عياش مع ابنته في الفيديو بعدما استطاع الإلتقاء بأسرته وأولاده عقب ظهور سلبية النتيجة التي أجراها لفحص كورونا عقب عودته من مصر وذلك بعدما أقلق الجمهور قبل أيام على حالته الصحية بعد الإعلان عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ونشر حينها عبر حسابه على تويتر صورة لزوجته داليدا عياش وطفليه، وأرفقها بتغريدة كشف خلالها أنه خضع وأسرته للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بعد عودته من مصر، واشتبه المتخصصون في إصابته بفيروس كورونا، وأنه ينتظر نتيجة الفحوصات ليتحدد ما إذا كان سيدخل العزل الصحي أم لا مغردا "اليوم بتطلع نتيجة الـPCR بعد الحجر اللي عملناه فور رجعتنا من مصر.. يا بشوفن اليوم يا بشوفن بعد 14 يوم ادعوا لنا".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية ( يا حب يا صعب ) التي لحنها بنفسه، وهي من كلمات الشاعر الغنائي مازن غنام ومن توزيع داني حلو .