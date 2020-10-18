فيديو بسمة وهبة تظهر بالحجاب بعد نجاح عمليتها الجراحية: "شكرا لكل الناس اللي دعتلي"

بسمة وهبة بعدما كشفت خلال الساعات الماضية عن خضوعها لعملية جراحية جديدة ونشرت فيديو من داخل غرفة العمليات تطلب فيه الدعاء من متابعيها، عادت لتظهر من جديد وطمأنت الجمهور عن حالتها الصحية بعد نجاح العملية، وقدمت الشكر لمحبيها خلال فيديو ظهرت فيه بالحجاب.

بسمة وهبة تظهر بالحجاب بعد نجاح عمليتها الأخيرة

بسمة وهبة نشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب وتسجد شكرا لله على نجاح العملية الجراحية الأخيرة والتي خضعت لها في العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات الماضية، وسيطرت ملامح السعادة والفرح على بسمة وهبة في الفيديو بعدما استطاعت أن تتجاوز هذه المحنة الصعبة من مرضها فقالت في الفيديو: "الحمدلله قلت أطمنكم عليا، وأول شيء فعلته أني سجدت شكر لله يارب أشفي كل مريض"، كما وجهت بسمة وهبة الشكر لكل من ساندها في مرضها فعلقت على الفيديو قائلة: "الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Oct 18, 2020 at 1:24am PDT

بسمة وهبة خضعت لعملية جراحية في لندن

بسمة وهبة بعد نشرها للفيديو الجديد والكشف عن نجاح عمليتها الأخيرة، تفاعل معها العديد من النجوم وقدموا لها التهاني وأشادو كذلك بقوتها في الوقوف في هذه الأزمة وتحدي المرض، فكتبت الفنانة أروى تعليقا قالت فيه: "ألف حمدلله على السلامة حبيبتي، ربنا يتمم شفاكي اللهم أمين ويفرحنا بخبر أن كل تعبك وأوجاعك خلصو بقدرته الرحيم رب العالمين"، كما علق كذلك الفنان أحمد السعدني، وتفاعل مع الفيديو كذلك كل من الفنانة نرمين ماهر وشيماء سيف.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة شاركت متابعيها أمس بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد لدخول غرفة العمليات وبدت بملامح مرهقة وعلقت على الفيديو قائلة: "أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Oct 16, 2020 at 5:54pm PDT

تفاصيل الأزمة الصحية لبسمة وهبة

بسمة وهبة تحدثت خلال الفترة الماضية عن تفاصيل وضعها الصحي من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "dmc" المعروض على قناة "dmc" حيث أوضحت أن حالتها في البداية كنت صعبة بسبب معاناتها من أكثر من مشكلة في المعدة وكذلك تعرضها لنزيف، وأن طبيب انجليزي استطاع أن يساعدها في حل المشكلة الأولى، كما كشفت أن المشكلة الثانية التي تسببت في النزيف تعود لنشاط هرموني يساعد الخلايا السرطانية، وأنه كان من الضروري سرعة مواجهته لكونها كانت مصابة في السابق بمرض السرطان، وعانت الإعلامية المصرية من نحافة مفرطة أثناء فترة علاجها وأوضحت أن حالتها تستدعى المتابعة مع أطباء في الخارج.