شهيرة تتحدث عن الجنازة المهيبة للفنان محمود ياسين:"دليل على حب الله"

شهيرة الفنانة الكبيرة وزوجة الفنان الراحل محمود ياسين كشفت تفاصيل العلاقة التي جمعتهما طول سنوات زواجهما وأبرز الأشياء التي تعلمتها منه، كما وصفته بـ"الاستثنائي" في أخلاقه وانسانيته.

شهيرة : "محمود ياسين رجل استثنائي في كل شيء"

شهيرة نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" رسالة تحدثت من خلالها عن علاقتها بزوجها الراحل محمود ياسين الذي وصفته بالشخصية "الاستثنائية" في كل تفاصيل حياته وتعامله مع الآخرين، وأنه رغم انشغاله خلال فترة عمله الطويل لكنه لم ينسى أسرته أو زوجته فكتبت: "حبيبي وحبيبي وروحي، والحياة التي ذهبت بعيدا، كنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي، ولما تعبت في السنين الماضية، كنت لك وهذا ليس فضلا ولا واجب ولكنه الحب لقلب انسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيئ في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب، استثنائى في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده، وعطائه اللا محدود للصغير قبل الكبير أستثنائي في انسانيته وأخلاقه التي أتفق عليها الجميع".

شهيرة: "تعلمت من محمود ياسين ثقافة الاعتذار عندما أخطئ"

شهيرة كشفت كذلك عن أهم الأشياء التي تعلمتها من زوجها وهي الاعتذار عندما تخطئ في حق أي شخص، وأن الراحل محمود ياسين كان هو أول من يفعل ذلك عندما يخطئ، كما أشارت شهيرة إلى الحضور الكبير في الجنازة على الرغم من الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا فقالت شهيرة: "علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيله علي قلبه، وهي ثقافه الاعتذار عندما أخطئ اعتذر لأن الاعتذار قوه وكرامة وليس العكس، وكان دايما لأقل شيء يقول آسف اقوله علي أيه ياحبيبي مش مستاهله، وانا لما اغلط أقوله انا آسفه يرد يقول العفو العفو ياحبيبي ايه الأدب ده، ايه الأخلاق دي، هقول أيه ولا أيه، صلاه الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورنا لخير دليل علي حب المولي لك (نادي الله سيدناجبريل وقال ياجبريل أني أحب فلان فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض ) الحمدلله الحمدلله الحمدلله يارب".

شهيرة تنعي زوجها الراحل الفنان محمود ياسين

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شهيرة قد نشرت بعد إعلان خبر وفاة الفنان الراحل محمود ياسين رسالة قصيرة ودعته فيها وذلك عبر حسابها على "فيس بوك" فكتبت: "رحل حبيب عمري خلاص"، وقد شهدت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين حضور كبير من قبل نجوم الوسط الفني المصري من مختلف الأجيال الذين حرصوا على توديع الفنان الراحل، كما حضر كذلك جمع كبير من النجوم والشخصيات العامة في عزاء الفنان الذي أقيم يوم الجمعة 16 أكتوبر.