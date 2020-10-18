المتحف الوطني ينظم جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العمانية

مسقط ـ “الوطن” :

نظم المتحف الوطني ممثلاً بدائرة التربية المتحفية والتواصل المجتمعي، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة العمانية أمس الأحد وذلك عبر الاتصال المرئي في منصة “زووم”، باستضافة نساء عمانيات حققن إنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث تمت استضافة كل من نظيرة الحارثية أول عمانية تصل قمة (إيفرست)، ومها البلوشية أول عمانية بمهنة طيار ضابط أول في الطيران العماني، للحديث عن تجاربهن العملية والتحديات والإنجازات التي حققنها.

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