الغناء التونسي اليوم يتيم .. هند صبري تنعى المطربة نعمة | شاهد

وكتبت هند صبرى " رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف إدريس لقب #فنانة_تونس_الاولى.
رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة #نعمة بعد 360 اغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم. ".
ولدت نعمة لعائلة محافظة من ذرية الشيخ سيدي معاوية عاشت طفولتها مع أمها بين قرية ازمور وتونس العاصمة.
انضمت نعمة الى المعهد الرشيدي وأصبحت من مطربات فرقة الرشيدية ولقبها الفنان صالح المهدي بـ"نعمة" ولحن لها مجموعة من الأغاني العاطفية، من بينها"يا ناس ماكسح قلبو" و"الدنيا هانية" و"الليلة اه ياليل" .
وكانت الإذاعة التونسية تنقل كل نصف شهر حفلات الفرقة الرشيدية وتقوم بتقديمها مباشرة على الهواء.
لقبها الأديب والروائي والمسرحي "يوسف ادريس" بـ مطربة تونس الاولى، وكان يخصها بمناسبات خاصة في القاهرة.
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