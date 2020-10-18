الغناء التونسي اليوم يتيم .. هند صبري تنعى المطربة نعمة | شاهد

نعت الفنانة هند صبرى المطربة نعمة التي وافتها المنية منذ ساعات عن عمر يناهز 84 عاما، ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".

وكتبت هند صبرى " رحلت اليوم واحدة من أيقونات الفن التونسي والعربي .. رحلت من أعطاها الاديب الكبير يوسف إدريس لقب #فنانة_تونس_الاولى.



رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة #نعمة بعد 360 اغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم. ".