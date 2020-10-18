إطلاق أسماء عزت العلايلي وصحفيي الفن الراحلين على قاعات مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان تقديراً لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.
بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسي عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.
فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ونائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرًا لعطائهما وتخليدًا لذكراهما.
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