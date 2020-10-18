لطيفة تنعى الفنانة نعمة

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان القديرة الراحلة نعمة والتى وافتها المنية منذ قليل.

وقالت لطيفة: "قلبى حزين ولكن هى ارادة الله انا لله وانا اليه راجعون".

وأضافت لطيفة قائلة: "تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وانا طفله وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحه والطرب من مثلك لا يموت يانعمه ستظلى خالده فى وجداننا كلنا كم احببتك وكم ساظل احبك انا لله وانا اليه راجعون".

واحتفلت الفنانة لطيفة بعيد الجلاء الوطني الــ57 لبلادها تونس.

ونشرت الفنانة لطيفة صورة لها برفقة علم تونس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت قائلة: "فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من چندها .. نموت و نحيا على عهدها حياة الكرام و موت العظام".

ويذكر أن طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على يوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم ...بحبكم برشاا".