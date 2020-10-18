ليلى علوي تهنئ يحيى الفخراني لتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

هنأت النجمة ليلي علوي، الفنان يحيى الفخراني بعد أدائه اليمين الدستورية نائبًا لمجلس الشيوخ، وذلك بعد تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كنائب عن الفن المصري داخل المجلس.

ونشرت ليلي علوي صورة للفنان يحيى الفخراني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائلة: "الف مبروك يادكتور".

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني يواصل تصوير مسلسله الجديد «زكي نجيب ذركش» الذي سيشارك به في منافسات شهر رمضان 2021.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

6. تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب