اللعبة اتغيرت.. روبي فى إطلالة جذابة من معبد أبو سمبل.. شاهد

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت روبي في الصورة باطلاله جذابه وهي ترتدي فستان احمر من داخل معبد ابو سمبل.

وعلقت علي الصور قائله: " اللعبة اتغيرت جاهزين؟".

ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجائت تعليقاتهم كالاتي:

جاهزين بس خدي قلبي ونبي

جميلة زي العادة

ايه القمر ده بس

كفاية حلاوة بقي

يذكر ان كشفت شركة Lagoonie عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل بره المنهج بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: "هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي".