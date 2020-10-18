دائما أتذكرك وأدعو لك.. أحمد مكي يُحيي ذكرى وفاة والده الأولي

حرص النجم احمد مكي، على إحياء ذكرى وفاة والده الأولى، والذي وافته المنية يوم 17 من شهر اكتوبر لعام 2019.

ونشر أحمد مكي، صورة له بصحبة والده على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب: "مرَّت سنه على فراقك ... دائما أتذكرك وأدعوا لك ... الله يرحمك يا أبي ويغفرلك ... نسألكم الدعاء له"

ويشارك الفنان احمد مكي والنجم كريم عبد العزيز، في السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل "الاختيار 2"

وأعلن مؤخرا المنتج تامر مرسى رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مؤلف الجزء الثانى من مسلسل الاختيار والذى من المقرر أن يقوم ببطولته كريم عبد العزيز.

وتم توقيع العقد مع المؤلف هانى سرحان ليتولى مهمة كتابة الجزء الثانى من الاختيار ويتولى مهمة الإخراج بيتر ميمي، وجار اختيار باقى عناصر العمل.

كانت احدث أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى حول حلقات منفصلة متصلة يناقش فيها قضايا اجتماعية حول العلاقات الزوجية وفكرة الصراع بين الرجل والمرأة.



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