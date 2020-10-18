شارك الفنان محمد سعد، جمهورة ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في احدث ظهور له.

وأعلن النجم محمد سعد، عن انضمامه رسميا لعالم السوشيال ميديا عن طريق تدشينه 3 حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

يذكر أن احدث أعمال النجم محمد سعد الجزء الثاني من فيلم "الكنز" وشاركه البطولة عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري وأمينة خليل وأحمد رزق وروبي وسوسن بدر وهيثم أحمد زكي وأحمد حاتم ونهى عابدين وعبد العزيز مخيون ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صيام والشحات مبروك وآخرون، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وفكرة وإخراج شريف عرفة.

وشارك في فيلم "محمد حسين" عام 2019، من بطولة النجوم: سمير صبري، مي سليم، دينا محسن، بيومي فؤاد، محمد ثروت وغيرهم، تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة جديدة.. محمد سعد ينضم رسميا إلى عالم السوشيال ميديا بـ 3 حسابات.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.