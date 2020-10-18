عرض سينما مصر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية .. غدا

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، إن مسرحية «سينما مصر» ستعرض في الثامنة من مساء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ١٩ و٢٠ و٢١ أكتوبر الجارى، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

«سينما مصر» هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب.

ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة في فيلم «الليلة الأخيرة» الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا، والعرض رؤية وإخراج خالد جلال .