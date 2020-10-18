نادي سينما أوبرا دمنهور يستعيد نشاطه.. الثلاثاء

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، نشاطه في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر.

ويعرض خلال الفعاليات الفيلم الروسى «الطريق إلى برلين» الذي أنتج عام 2015 وبطولة يوري بوريسوف وماريا كاربوفا وإخراج سيرجي بوبوف ويتم عرضه للجمهور مترجمًا باللغة العربية.

وتدور أحداث الفيلم خلال فترة الحرب العالمية الثانية حيث التقى بطل الفيلم الملازم «أوجركوف» بالجندى «جورابايف» وكلاهما من الشباب القادم من جمهوريات مختلفة حيث الاختلاف في الشخصية والعادات والتقاليد ووجهة النظر في الحياة، ولكن جمعهم ووحدهم هدف واحد مشترك وعلاقات إنسانية مشتركة.

ويتزامن عرض الفيلم مع احتفالات الشعب الروسى بانتهاء الحرب العالمية الثانية منذ أكثر من ٧٠ عامًا وإحلال السلام العالمي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد على لمناقشة الفيلم مع الجمهور ويستضيف خلالها الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

الدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.