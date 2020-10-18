فريق عمل ضربة معلم ينتقل الى شوارع القاهرة

انتهى المخرج اسماعيل فاروق من تصوير الديكور الرئيسى لمسلسل "ضربة معلم" وذلك بمدينة الانتاج الاعلامى.

وقرر اسماعيل فاروق الانتقال الى تصوير المشاهد الخارجية والتى يبدأها فى احد المناطق بالقاهرة.

المسلسل يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وينتمى العمل إلى نوعية مسلسلات 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى، ويلقى الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية التى تتواجد حاليا فى مجتمعنا.

وحقق الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "الأخ الكبير" هذا العام وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

يذكر أن آخر أعمال محمد رجب فى الدراما كان من خلال مسلسل "الاختيار" والذى ظهر فيه كضيف شرف.