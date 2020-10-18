مصنوع من زجاج انفجار مرفأ بيروت.. إليسا تنشر صورة تمثال سيدة الحرية اللبنانية.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا صورة تمثال "سيدة الحرية" اللبنانية المصنوع من بواقي الزجاج الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، علي حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".
وعلقت اليسا علي الصورة قائلة:" سيدة الحرية اللبنانية الخاصة بنا، مصنوعة من الزجاج المهشم من الانفجار المدمر في ميناء بيروت، إنها أصغر من التي رحبت بالعالم في ميناء نيويورك، لكن هذا مناسب فقط، لديها الكثير لتفعله".
واقتربت أغنية صاحبة رأي، لـ إليسا، من 10 مليون مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".
أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".
أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر.
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم