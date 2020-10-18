أول تعليق من إيساف بعد تأييد حكم حبسه 6 أشهر

أكد المطرب إيساف لـ"دوت الخليج" أنه يثق فى نزاهة القضاء المصري بعد تأييد حبسه، مشيرا إلى أنه متواصل مع محاميه وبصدد الإستئناف.

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة أيدت اليوم "الأحد" حبس المطرب إيساف وشخص آخر 6 أشهر؛ لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق.

وأيضا: وكشفت التحقيقات، عن أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى.

وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

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