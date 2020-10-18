إيناس مكي تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها بهذه الكلمات

حرصت الفنانة إيناس مكي، على إحياء ذكرى وفاة والدها الأولى، والذي وافته المنية يوم 18 من شهر أكتوبر لعام 2019.

ونشرت إيناس مكي صورة لوالدها على حسابها الشخصي بوقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": وكتبت "الله يرحمك يا بابا و يحسن إليك و يجازيك خير عن العلم الذي قدمته في حياتك و عن حفظك للقرآن الكريم و الحفاظ عليه من التحريف.. مرت سنة كاملة على وفاتك... ????"

يذكر أن آخر أعمال إيناس مكي مسلسل "سرايا حمدين" مع الفنان سامح حسين وراندا البحيرى ومحمد ثروت وحقق نجاحات كبيرة وقت عرضه.

من أهم أعمالها " لن أعيش في جلباب أبي، "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، "جنون البشر" و"ريكلام" وابتعدت عن الفن لسنوات طويلة، ولكنها عادت مؤخرا من خلال مسلسل "سرايا حمدين".