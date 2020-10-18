نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت برفقه الاعلاميه رضوى الشربيني. وكتبت معلقه على صورتها معها:" قوتى و دعمى و عمودى الفقرى احبك بلا نهايه سوبر رضوى". وجاءت تعليقات متابعيها مازحه كالاتى: هتعنسى يا شام بسبب صورك مع رضوى دلوقتى عرفنا سبب فسخك للخطوبه للمره الثانيه اكيد رضوى ورا انفصالك عن خطيبك يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس. واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها. واقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط الا ان الخطوبة لم يكتب لها الاستمرار وتم فسخها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابنة أصالة تظهر مع رضوى الشربيني.. ومتابعون: أكيد هي سبب انفصالك عن خطيبك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.