ريم البارودي تتعاقد حصريا مع "سكيرمو ميديا".. تفاصيل

تعاقدت الفنانة ريم البارودي، مع شركة "سكيرمو ميديا" لأصحابها اسلام المرسي ونجلاء رشدي، حصريا لتقديم عملين قادمين.

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وتعاقدت ريم البارودي علي عمل من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني يحمل اسم "الحرير المخملي" عن رواية أميمة عز الدين، وسيناريو وحوار المؤلف محمد ناير، وإخراج احمد خالد أمين ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الفن وتدور أحداثه خلال ستين حلقة.

وتعاقدت علي عمل آخر ضخم من المقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة من قبل الشركة المنتجة.