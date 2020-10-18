يوم للذكرى.. رضوى الشربيني بصحبة شام الذهبى

نشرت الاعلاميه رضوى الشربيني صور جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. و ظهرت رضوى برفقه شام الذهبى ابنه الفنانه اصالة. وكتبت معلقه :" يوم للذكرى". وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي : قمر ، انيقة جدا ، تجنني يا جميلة

وتقدم رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس. واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها. وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

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