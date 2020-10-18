نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت غادة عبد الرازق بملامح بسيطة جعلتها أصغر سنا. وكتبت غادة معلقة على الصورة:" إذا أردت ان تلفت اليك العالم يجب عليك دراسته أولا". ونالت الصورة استحسان متابعيها على انستجرام وعلق بعضهم قائلا: قلبتى على نيرمين الفقى كده ليه شكلك متغير جدا شكلك صغر جدا وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين. ويعتبر "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عليك دراسة العالم أولا.. غادة عبد الرازق تلفت الأنظار بـ لوك جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.