وقت للتنفس و الراحة.. ظافر العابدين ينشر أحدث صوره من تركيا

شارك النجم ظافر العابدين جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهر فى البحر وخلفه جبال من اجازته التى يقوم بتقضائها فى تركيا.

وكتب معلقا على الصوره:" وقت للتنفس و الراحه".



وكان قد اكد النجم ظافر العابدين أنه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، لكن هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا "لمستُ النجاح من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربيّة".

وعرض مسلسل The Eddy للفنان ظافر العابدين على نتفليكس بدءًا من 8 مايو، الماضي، والذي يعد أول تعاون للنجم مع المنصة العالمية ومن إخراج المخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل (La La Land) بجانب عدد من المخرجين البارزين.

المسلسل إنتاج فرنسي - أمريكي مشترك، وتدور أحداثه حول مالك ملهى ليلي يتعامل مع الفوضي اليومية لعالم الموسيقى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك في البطولة جوانا كوليج، المرشحة للـ جولدن جلوب ميليسا جورج، أندريه هولاند، راندي كربر وطاهر رحيم