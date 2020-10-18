المخرج محمود كامل يكشف تفاصيل فيلم "الصندوق الاسود"

كشف المخرج محمود كامل تفاصيل فيلم "الصندوق الاسود" الذي اعاد مني زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".

وقال محمود كامل من خلال اللقاء: "الصندوق الاسود تجربة مختلقة شوية فيها رهان صعب شوية،هو الفيلم بيتطور بمعني البداية شئ وبعد كدة بينتقل لشئ تاني الفيلم مش مرتبط بوحدة زمنية معينة.

واضاف محمود كامل : "مني طبعا ممثلة عظيمة وموهبة كبيرة جدا بصراحة وهي عندها خبره فهي عايزة تروح مناطق مختلفة،وبالنسبة لمصطفي خاطر هو عامل زي ماجد الكدواني ممثل كوميديان بس بيقدر يعمل حاجة قوبة ودور مختلف وهو عمل الدور بعبقارية لانه عنده احساس وأيقاع.

ومن ناحية اخري قالت الفنانة منى زكي تعليقًا على عودتها للسينما بعد غياب أربع سنوات عبر الفيلم الجديد " الصندوق الاسود الذي يعرض في دور العرض خلال اسبوعين، وقالت: ا بالنسبة ليا مختلفة اللي بيخضني رقم فترة الغياب أربع سنوات كتير عدوا بسرعة رغم أني طول الوقت كان واحشني شغلي وبتمنى الاقي حاجة كويسة بس بلاش نعد فترة الغياب.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" الفيلم كان صعب لان محمود كامل إعتمد بشكل رئيسي على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفسها لاسيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم ودي الصعوبة فكرة "التلقائية".

ولفتت زكي أن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة طويلة قبل جائحة "كورونا" حيث تم إنتهاء من تصوير الفيلم قبل إنتشار الفيروس في اي منطقة في العالم .