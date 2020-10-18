المخرج محمود كامل يكشف تفاصيل فيلم "الصندوق الاسود"

كشف المخرج محمود كامل تفاصيل فيلم "الصندوق الاسود" الذي اعاد مني زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال لقائه في برنامج "the insider".
وأضافت في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" الفيلم كان صعب لان محمود كامل إعتمد بشكل رئيسي على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفسها لاسيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل الفيلم ودي الصعوبة فكرة "التلقائية".
ولفتت زكي أن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة طويلة قبل جائحة "كورونا" حيث تم إنتهاء من تصوير الفيلم قبل إنتشار الفيروس في اي منطقة في العالم .
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