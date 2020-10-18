لقطات للنجوم من داخل سياراتهم الفارهة بينهم محمد رمضان ونسرين طافش وياسمين صبري

محمد رمضان وياسمين صبري ونسرين طافش شاركوا الجمهور مؤخرا بصور ومقاطع فيديو من داخل سياراتهم الفارهة حيث نشروا عبر حساباتهم على السوشيال ميديا لقطات مميزة من أجواء الرفاهية التي يعيشونها في تنقلاتهم، وبدا بأنهم من عشاق اقتناء السيارات ذات الموديلات العصرية الحديثة على غرار العديد من زملائهم النجوم الذين يمتلكون أحدث السيارات الفاخرة ويتنقلون بها.

نستعرض معكم بالصور والفيديو لقطات مميزة للنجوم من داخل سياراتهم الفارهة التي يظهرون بها على وسائل التواصل الإجتماعي:

محمد رمضان يستعرض سيارته الخيالية

الفنان محمد رمضان يعتبر من أكثر النجوم الذين يستعرضون سياراتهم الفارهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فهو يمتلك أكثر من سيارة فاخرة وحديثة، ونشر مؤخراً مقطع فيديو أثناء جولة له بإحدى سياراته الجديدة ذات السعر الخيالي، وبدا بأنه فضّل بأن يولي مهمة قيادتها للسائق الخاص، فيما كان جالساً بداخلها حيث برزت مساحتها الواسعة من الداخل مع ديكورها ذات الطابع الفخم.

بعدها نزل محمد رمضان من سيارته ليلقي التحية على فريق عمله حيث بدا بأنه يتحضر لتصوير أحدث أعمالة الفنية.

وغالبا ما يتلقى محمد رمضان الانتقادات من جمهوره لإستعراضه سياراته على حساباته على السوشيال ميديا، إلا أنه يرد بأنه يرغب بمشاركة سعادته بالأشياء التي يمتلكها مع الجمهور.

نسرين طافش بلقطات من داخل سيارتها

النجمة السورية نسرين طافش نشرت قبل يومين أحدث صور لها من داخل سيارتها الفاخرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت نسرين بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها وبجانبها هرّتها وعلقت قائلة: "عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد؟ ولماذا تريده؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك، ركز طاقتك وتفكيرك على ماتريد".

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وخمن الجمهور سعر سيارة نسرين التي تنتمي لطراز فيراري GTB 488 كوبيه نحو 999.800 درهم إماراتي أي ما يوازي تقريبا 272.239 دولار أميركي.

ياسمين صبري تتجول مع أحمد هشيمة بسيارتهما الفارهة

النجمة ياسمين صبري أطلت مجدداً عبر السوشيال ميديا قبل أيام قليلة بصورة من داخل سيارتها الرولز الفارهة حيث كان بصحبتها زوجها رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وشقيقها.

وسبق وأن أثارت سيارة ياسمين صبري ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع وذلك بعد الكشف عن سعر السيارة الخيالي وطرازها الذي ينتمي لـ "رولز رويس"، وقد تلقتها كهدية من زوجها أحمد أبو هشيمة، وظهرت ياسمين لاحقاً داخل سيارتها بمجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

جلسات تصوير للفنانة أحلام مع سياراتها الفاخرة

النجمة الإماراتية أحلام تعد واحدة من النجمات اللواتي يمتلكن سيارات فارهة ذات موديلات حديثة، ولا تنفك كل مرة في التقاط صور مع سياراتها المختلفة سواء في جلسات التصوير او أثناء تنقلها بسياراتها في مشاويرها المختلفة خاصة في الحفلات، وتستعرض صورها مع سياراتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.