بعد انضمام يحيى الفخراني لمجلس الشيوخ..تعرفوا على نجوم خطفهم عالم السياسة

يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز أحدث نجوم الفن الذين انضموا إلى عالم السياسة، بعدما تم تعيينهما في مجلس الشيوخ المصري، حيث قاما بحلف اليمين، وقد سبق هذان النجمان العديد من النجوم في هذه الخطوة في مصر والعالم .

يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز في مجلس الشيوخ المصري

يحيى الفخراني الفنان المصري الكبير الذي قدم عشرات الأعمال الفنية خلال مسيرته الفنية الطويلة التي بدأها في فترة السبعينات من مسرح الكلية، بالإضافة إلى الفنانة المسرحية الكبيرة سميرة عبد العزيز تم إختيارهما ليصبح كل منهما عضوا في مجلس الشيوخ المصري وقد أقسم الثنائي اليمين الدستوري مساء اليوم، في وقت ينتظر فيه الجمهور أن يصبح الثنائي من أهم المدافعين عن قضايا الفن.

دخول محمد عبد الوهاب وأمينة رزق في عالم السياسة

أمينة رزق الفنانة الراحلة والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وكذلك الفنان محمود المليجي، قد سبقوا كل من الفنان يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز في دخول عالم السياسة حيث تم تعيين الثلاثي كذلك في مجلس الشورى المصري سابقا، وشاركوا في تشريع العديد من القوانين المهمة، وكانوا كذلك من ضمن نجوم الفن الذين اصبحوا أعضاء في المجالس التشريعية كل من الملحن كمال الطويل، والفنانة مديحة يسري، والفنان حمدي أحمد.

آرنولد شوارزنيغر حاكم ولاية كاليفورنيا

آرنولد شوارزنيغر يعتبر من أشهر نجوم الفن الذين استطاعوا أن ينجحوا في عالم السياسة فبعدما حقق نجاحا كبيرا كرياضي شارك في العديد من الأفلام الناجحة خلال فترة السبعينات والثمانينات، لكنه اهتم بالقضايا السياسية مما جعله يترشح لانتخابات ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية واستطاع ان يصبح حاكما لها من عام 2003 وحتى عام 2011.

رونالد ريغان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

رونالد ريغان بدأ حياته في عالم الفن حيث قدم مجموعة من الأفلام السينمائية التي تعبر عن الغرب الأمريكي، بل ورشح أحد الأفلام التي شارك فيها للحصول على جائزة الأوسكار، لكن رونالد ريجان خاض المعترك السياسي وانتخب كحاكم لولاية كاليفورنيا والتي من خلالها قرر ترشحه إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1981 إلى 1989.

غليندا جاكسون نجمة الأوسكار في البرلمان البريطاني

غليندا جاكسون نجمة بريطانية تعتبر من نجوم هوليوود حيث استطاعت خلال مسيرتها الفنية الطويلة أن تحصل على جائزتي أوسكار كأفضل ممثلة بالإضافة إلى مجموعة جوائز أخرى كبرى منها جائزة إيمي عن دورها في المسلسل التلفزيوني "إليزابيث آر". وقد تم انتخاب غليندا جاكسون كعضوة في البرلمان البريطاني في عام 1992، بل وقد تم إختيارها بعد ذلك من أجل تولي منصب وزيرة، وقد قررت في عام 2015 اعتزال السياسة وأكدت على عدم عودتها للتمثيل كذلك.