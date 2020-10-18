قصي خولي يبدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية "لا حكم عليه".. صورة

قصي خولي يعود من جديد لتصوير أعماله الدرامية بعد فترة من التوقف وتحديدا بعدما انتهى من تصوير كامل مشاهده في مسلسل "2020" في شهر يونيو الماضي، والذي توقف تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا وجاء قرار عدم عرضه في شهر رمضان الماضي.

انطلاق تصوير مسلسل "لا حكم عليه" لقصي خولي

قصي خولي نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة جديدة كشف من خلالها عن بداية تصوير مسلسله الجديد "لا حكم عليه "، الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم لبنان وسوريا، ويعتبر المسلسل هو أحد الأعمال الدرامية التي يشارك فيها الفنان قصي خولي بعد انتهائه خلال الشهور الماضية من تصوير مسلسل "2020" مع الفنانة نادين نسيب نجيم، وقد تمنى قصي خولي من خلال تعليقه على الصورة التي نشرها أن يوفق في عمله الجديد فكتب: "مسلسل (لا حكم عليه) الله ولي التوفيق".

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تفاصيل مسلسل "لا حكم عليه"

"لا حكم عليه" من الأعمال الجديدة التي يصل عدد حلقاتها إلى 15 حلقة، ومن المقرر كذلك أن يعرض المسلسل على منصة رقمية لكن لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي حتى الآن، وسوف يشارك في بطولة العمل مع قصي خولي النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا، التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" خلال الأيام الماضية رسالة قصيرة قالت فيها: "مسلسل جديد قادم في الطريق"، ويشارك كذلك في بطولة المسلسل كل من الفنان كارلوس عازار، وكارول الحاج، وعبدو شاهين، وطوني عيسى، وفادي إبراهيم، وكارين سلامة والفنانة رندة كعدي، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

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"2020" أحدث الأعمال التي انتهى من تصويرها قصي خولي

قصي خولي قد نشر خلال الفترة الماضية صورا له عبر حسابه على "انستجرام" بعدما حلق شعر رأسه بشكل كامل وعلق على الصورة قائلا: "مساء الخير اشتقتلكم وبوسات لعيونكن عالج السر بالكتمان تحمده فربما كان في افشائه الزَّلل. منقول الله يفرّج على الجميع"، وقد اعتبر البعض أن الشكل الجديد الذي ظهر عليه الفنان السوري قصي خولي هو الشخصية التي سوف يقدمها في مسلسله الجديد "لا حكم عليه"، وأن الفنان لم يكن يرغب في ذلك التوقيت الكشف عن اي تفاصيل تخص العمل.

"2020" هو آخر الأعمال التي شارك في بطولتها الفنان قصي خولي والفنانة نادين نسيب نجيم، والنجمة الشابة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني و كذلك كل من رولا بقسماتي، رندة كعدي، فؤاد شرف الدين، وحسين المقدم، و كارمن لبس، ورامي عياش، والعمل من تأليف نادين جابر، وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.