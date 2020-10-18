وفاة الفنانة التونسية نعمة والنجوم ينعونها

نعمة المطربة التونسية الكبيرة أعلن عن وفاتها صباح اليوم عن عمر يناهز الـ86 عاما، بعد رحلة فنية طويلة مع عالم الغناء استطاعت من خلالها أن تترك أثرا واضحا في الجمهور التونسي والعربي.

وفاة الفنانة التونسية نعمة عن عمر يناهز الـ86 عاما

وفاة الفنانة التونسية نعمة تم الإعلان عنها صباح اليوم الأحد بعد رحلة طويلة مع المرض وذلك حسب ما أعلنت وزارة الثقافة التونسية التي نعت الفنانة الراحلة والتي تعتبر إحدى أبرز المطربات في تونس والعالم العربي نظرا لتاريخها الطويل وغزارة إنتاجها حيث قدمت ما يقارب من 360 أغنية، وكذلك مشاركتها في العديد من المناسبات المهمة في أكثر من دولة عربية في فترة الخمسينات والستينات تحديدا مما جعلها تترك أثرا واضحا في كل بلد قامت بزيارته، وقد قررت بعد رحلة فنية طويلة أن تعتزل الغناء نظرا لأوضاعها الصحية.

رحلة فنية طويلة للفنانة نعمة التونسية

نعمة هو الاسم الذي اشتهرت به الفنانة التونسية لكن اسمها الحقيقي هو حليمة الشيخ وهي من مواليد ولاية نابل بتونس، عام 1934، بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير وقدمت مجموعة ضخمة من الأغاني وهي في عمر الـ11، واستطاعت رغم صغر سنها في ذلك الوقت أن تعيد إحياء العديد من الأغاني الشعبية في تونس، وقد تزوجت الفنانة الراحلة في سن الـ16 عاما، وانجبت 3 أبناء وبدأت الغناء في العديد من المناسبات حتى انضمت إلى فرقة غنائية تونسية واطلق عليها في ذلك الوقت اسم "نعمة"، وانضمت إلى الإذاعة التونسية كمطربة رسمية في عام 1958، وبدأت شهرتها تزداد في دول المغرب العربي، حتى وصلت إلى مصر ولبنان وتم دعوتها للمشاركة في أكثر من فعالية فنية بهذه الدول، ومن أبرز الأغاني التي قدمتها، أغنية "يا ناس ماكسح قلبو"،و"الليلة اه ياليل"، و"ماحلاها كلمة في فمي"، و"شرع الحب" و"غني يا عصفور".

لطيفة وهند صبري تنعيان الفنانة نعمة

هند صبري نعت كذلك الفنانة الراحلة نعمة عبر حسابها على "انستجرام" وكشفت عن اللقب الذي أطلقه الأديب المصري الراحل يوسف إدريس على الفنانة التونسية نعمة فكتبت هند صبري: "رحلت اليوم واحدة من ايقونات الفن التونسي والعربي رحلت من أعطاها الأديب الكبير يوسف ادريس لقب فنانة تونس الأولى، رحلت الفنانة والمطربة الكبيرة نعمة بعد 360 اغنية. الغناء التونسي اليوم يتيم. الله ينعمك يا نعمة".

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لطفية كذلك نعت الفنانة الراحلة فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "قلبى حزين ولكن هى ارادة الله انا لله وانا اليه راجعون، تونس فقدت نعمتها سيدة الفن التونسي السيدة نعمه كم تعلمت منكى كم نصحتيني من وانا طفله وسمعت كلامك كنتي وستظلى صوت الفرحه والطرب من مثلك لا يموت يا نعمه ستظلى خالده فى وجداننا كلنا كم احببتك وكم ساظل احبك واقدر مسيرتك العظيمه . انا لله وانا اليه راجعون".