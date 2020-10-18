مركز السينما العربية يفتح باب التقديم في ورشة روتردام لاب

يستمر مركز السينما العربية في استراتيجيته لدعم صُنَّاع الأفلام في العالم العربي، ويفتح باب التقديم للمنتجين العرب للمشاركة في ورشة روتردام لاب التي تقام هذا العام عبر الإنترنت، ضمن فعاليات النسخة المقبلة من مهرجان روتردام السينمائي الدولي (من 27 يناير إلى 7 فبراير)، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 10 نوفمبر المقبل.
وتشترط الورشة أن يكون المنتجون العرب المشاركون قد أنتجوا فيلمًا أو فيلمين قصيرين على الأقل أو فيلمين طويلين على الأكثر.
ومنذ 2016، يتعاون مركز السينما العربية مع روتردام لاب في ترشيح المنتجين العرب للمشاركة في الورشة، ومن بين الأسماء التي اختارها مركز السينما العربية في السنوات الماضية رامي عليان من فلسطين وآية البلوشي من لبنان وأمير الشناوي من مصر وخديجة قدسي من السعودية وسوريا وآخرين.
وأيضا:
مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.
وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات.
وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.
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