منصة شوف تطرح فيلم جناح الجنة للمشاهدة

وأيضا:
كما تهدف بعد انتهاء الجائحة إلى استمرار وتطوير هذه المنصة وذلك ايمانا منها بان العالم الرقمي بشكل عام والمشاهدة السينمائية الرقمية بشكل خاص سوف تستحوذ على جزء أكبر مما كانت عليه قبل تلك الجائحة.
وتستهد المبادرة التى يقدمها وجيه اللقاني نشر أنواع جديدة من السينما عن طريق عرض الأعمال المستقلة والبديلة للجمهور مجانا.
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