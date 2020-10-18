منصة شوف تطرح فيلم جناح الجنة للمشاهدة

أعلنت منصة شوف عن طرح فيلم "جناح الجنة" للمشاهدة مجانا حتي يوم 21 من شهر اكتوبر الجاري.

وأطلقت المنصة مبادرة سينما في كل مكان Cinema Everywhere مؤخرا وذلك كونها تسعي الي ان تقدم للجماهير تجربة سينمائية مختلفة في تلك اللحظات العصيبة المتعلقة بـ" جائحة كوفيد - ١٩" وما نتج عنها من عزلة وتباعد مجتمعي وحجر منزلي.

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كما تهدف بعد انتهاء الجائحة إلى استمرار وتطوير هذه المنصة وذلك ايمانا منها بان العالم الرقمي بشكل عام والمشاهدة السينمائية الرقمية بشكل خاص سوف تستحوذ على جزء أكبر مما كانت عليه قبل تلك الجائحة.

وتستهد المبادرة التى يقدمها وجيه اللقاني نشر أنواع جديدة من السينما عن طريق عرض الأعمال المستقلة والبديلة للجمهور مجانا.