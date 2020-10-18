بفستان أسود شفاف.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وتظهر في الصورة بلوك جذاب ورائع يبرز انوثتها حيث ارتدت فستان اسود بدون اكمام و قصير وشفاف من مبع المناطق.

حيث علقت علي الصورة قائله:" بسيطة نوعا ما ولكن مع قليل من الانفعالات".

وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.

وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".