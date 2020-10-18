بفستان أسود شفاف.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

وتظهر في الصورة بلوك جذاب ورائع يبرز انوثتها حيث ارتدت فستان اسود بدون اكمام و قصير وشفاف من مبع المناطق.
حيث علقت علي الصورة قائله:" بسيطة نوعا ما ولكن مع قليل من الانفعالات".
وتشارك الفنانة سمية الخشاب مع النجم عصام كاريكا في عمل فني جديد، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.
وشارك عصام كاريكا جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو وصورًا تجمعه مع الفنانة سمية الخشاب، معلقا عليها: "على البركة إن شاء الله مع الجميله سمية الخشاب.. مفاجأة 2021".
الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.
واحتفلت سمية الخشاب بذكرى نصر أكتوبر حيث نشرت فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت سمية الخشاب فى الفيديو مرتدية تيشيرت أبيض اللون وشعرها منسدل على كتفيها، وعلقت عليه قائلة: "يا صباح الخير وكل سنة و انتم طيبين بمناسبة 6 اكتوبر انهاردة يوم الكرامة شهر الانتصارات".
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