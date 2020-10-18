كشف المطرب كريم أبو زيد تفاصيل أحدث أغنياته المصورة التي تحمل أسم "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الأسم.
وقال "أبو زيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "فن تاستيك" المذاع على راديو "Medista FM" يقدمه كل من الإذاعية نور عاشور وزينة نصر إنه انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير فيديو كليب "فكك من الناس" حيث يضع حاليا اللمسات النهائية على مونتاج الكليب تمهيدا لطرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
وأضاف أن فكرة الفيديو كليب بسيطة ومصاحبة لكلمات الأغنية، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والمحلن والموزع الموسيقي أحمد أبو زيد، وقام كريم أبو زيد بوضع ألحان الأغنية بنفسه.
برنامج "فن تاستيك" يذاع كل يوم سبت عبر إذاعة "Medista FM" من الساعة الخامسة مساء لمدة ساعة وتقدمه كل من نور عاشور وزينة نصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم أبو زيد لبرنامج "فن تاستيك": انتهيت من تصوير كليب "فكك من الناس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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