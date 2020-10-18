كشف الفنان محمد أنور نجم العرض المسرحي "مسرح مصر" عن تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد "إسعاف يونس" والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.
وقال "أنور" خلال لقاؤه في برنامج "عين أون لاين" والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" أن مسلسل "إسعاف يونس" كان يحضر له منذ عام ونصف وتعطل تصويره بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.
وأضاف إنه تعطل تحضيرات المسلسل جاءت في صالحه لأن السيناريو والورق الخاص بالمسلسل تم العمل عليه أكثر من مرة وكان الوقت في صالح الأحداث والخطوط الدرامية الخاصة به، مؤكدا إلى إنه كان يريد أن يقدم عملا فنيا مختلفا للجمهور وشكل كوميدي مبني على الموقف بعيدها عن الأفيهات.
يُذكر أن شيرين سليمان قدمت برنامج عين على شاشة قناة الحياة لمدة عشر سنوات، وأجرت عددا كبيرا من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي والنجوم الأجانب وأيضا غطت عددا كبيرا من أهم المهرجانات بالعالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد أنور يكشف تفاصيل إسعاف يونس مع شيرين سليمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.