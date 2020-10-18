مروة إبراهيم تنتهي من تصوير فيلم سقراط ونبيلة مع أشرف عبد الباقي

انتهت الممثلة الشابة مروه إبراهيم، من تصوير دورها ، في فيلم"سقراط ونبيله" للفنان أشرف عبد الباقى.
وأعربت مروه، في تصاريح صحفية عن سعادتها بمشاركة النجم أشرف، وباقي النجوم في"سقراط ونبيله" وتمنت من الله أن تحقق نجاحًا كبيرًا بدورها الذي تجسده في الفيلم، حيث تجسد دور"السكرتيرة الخاصة" لأشرف عبد الباقي.
جدير بالذكر أن فيلم" سقراط ونبيله" من بطولة أشرف عبد الباقي، وسامي مغاوري، و هشام الشافعي، ومن إخراج شركة نيو بكتشر للإنتاج الفني، مدير تصوير ضياء جاويش
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