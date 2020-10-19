نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. وتظهر في الصورة بلوك جذاب ورائع يبرز انوثتها
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت غادة عبد الرازق بملامح بسيطة جعلتها أصغر سنا.
شرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وظهرت روبي في الصورة باطلاله جذابه وهي ترتدي فستان احمر من داخل معبد ابو سمبل.
شارك الفنان محمد سعد، جمهورة ومتابعيه صورة جديدة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في احدث ظهور له. وأعلن النجم محمد سعد، عن انضمامه رسميا لعالم السوشيال ميديا عن طريق تدشينه 3 حسابات رسمية.
شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر مصطفى شعبان وهو مستعرضا رشاقته في الجيم بإطلالة رياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بفستان أسود شفاف.. أحدث ظهور لـ روبي من معبد أبو سمبل.. ومحمد سعد يعلن دخوله عال... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.