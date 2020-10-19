أخبار الفن.. أول تعليق من إيساف على حبسه.. والشرنوبي يغني لـ عمرو دياب برفقة مي عمر

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها:

أكد المطرب إيساف لـ"دوت الخليج" أنه يثق فى نزاهة القضاء المصري بعد تأييد حبسه، مشيرا إلى أنه متواصل مع محاميه وبصدد الإستئناف.

نشرت الفنانة مي عمر فيديو جديد عبر خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حصد فيلم "حنة ورد" على جائزة الجمهور من مهرجان كورك الدولي بايرلندا ضمن رحلته الطويلة فى المهرجانات العالمية.

كشف الفنان أحمد فلوكس عن بعض الكواليس التي صاحبت تصوير فيلم "الممر"، وساهمت بقدر كبير في النجاح الساحق الذي حققه هذا العمل، ومنها تعليمات المخرج شريف عرفة بضرورة مشاركة أبطال الفيلم في التدريبات مع الجنود، مشيرا إلى أن ارتداء الملابس العسكرية له احساس خاص لا يمكن وصفه.

نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من عزاء والدها الفنان الراحل محمود ياسين.