ونشر ابو جبل عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة له من مباراة امس وعلق عليها قائلا: "الحمدلله هذا من فضل ربي فعلتها من اجل العائلة ومن اجلك اخي مصطفي كما وعدتك ومن اجل الكيان".
وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك.
وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.
وتغادر بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو جبل يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء.. ويوجه رسالة لـ شقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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