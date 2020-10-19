الجمهور يطارد يحيى الفخراني لهذا السبب

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت للمتابعه الاعلامية. هنأت النجمة ليلي علوي، الفنان يحيى الفخراني بعد أدائه اليمين الدستورية نائبًا لمجلس الشيوخ، وذلك بعد تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كنائب عن الفن المصري داخل المجلس. ونشرت ليلي علوي صورة للفنان يحيى الفخراني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائلة: "الف مبروك يا دكتور".

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