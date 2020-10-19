بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل بسبب قصته مع إمام مسجد البوصيري

تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن سبب إحالة الشيخ أحمد علي درويش، إمام مسجد البوصيري بالإسكندرية للتحقيق، مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.

وأوضح "طايع" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن صفحة الإمام الشخصية كمنبره، ما تبثه على صفحتك يعبر عن شخصيتك، ولا يمكن ان يكون للأمام شخصية مزدوجة، معقبا: ما تم نشره يعتبر "إفشاء سر".

وشدد على أن إمام المسجد مازال حديث التخرج، ولكن تم تحويله إلى التحقيق والتفكير في نقله إلى مسجد آخر أقل كثافة من أجل التدرب على التعامل مع الناس.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل، بعدما نشر إمام مسجد بمحافظة الإسكندرية صورة مع بهاء سلطان، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، وأشار في تعليق علي الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية. مؤكدا أنه ليس بسبب نشر صورة له مع الفنان بهاء السلطان، ولا علاقة للقرار بتقييم الوزارة للفن.