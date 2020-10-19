غوغل يحتفل بالذكرى 110 لميلاد فريد الأطرش

فريد الأطرش احتل الصورة الرئيسية لمحرك البحث الشهير "جوجل" اليوم بمناسبة الذكرى 110 لميلاد الموسيقار والفنان الراحل.

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش

واحتفل محرك البحث جوجل بالذكرى الـ 110 لميلاد الفنان الراحل فريد الأطرش، من خلال وضع صورته على الصفحة الرئيسية للموقع، وظهر فريد الأطرش في وهو ممسك بالعود والذي صاحبه طوال مسيرته الفنية، ولحن وعزف عليه عشرات الأغاني والألحان الشهيرة التي قدمها في مسيرته وفي السينما.

الذكرى الـ 110 لميلاد فريد الأطرش

وتفاعل الجمهور مع احتفال جوجل بذكرى ميلاد فريد الأطرش، والذي ولد في يوم 19 أكتوبر عام 1910 في سوريا، في منطقة جبل العرب، وينتمي إلى آل الأطرش من أمراء وعائلات منطقة جبل الدروز العريقة، وانتقل مع شقيقته أسمهان إلى القاهرة في العشرينيات بسبب الاحتلال الفرنسي، وبدأ مسيرته الفنية في مصر بدراسة الموسيقى والعمل كعازف عود في فرقة بديعة مصابني، وحقق شهرة كبيرة من عمله في فرقتها قبل ان ينتقل إلى الإذاعة من خلال الموسيقار مدحت عاصم.

ولمع اسم فريد الأطرش في السينما والغناء في فترة الأربعينيات، وقدم أول أفلامه "انتصار الشباب" في 1941، قبل أن يقدم 31 فيلما في مسيرته التي امتدت إلى عام 1975، ومن أبرز أفلامه "حبيب العمر" و "بلبل أفندي" و "عفريتة هانم"، و"لحن الخلود" وكانت آخر أفلامه في عام 1975 "مراتي مليونيرة".

مسيرة الموسيقار فريد الأطرش

واشتهر فريد الأطرش بلقب "ملك العود" و "موسيقار الأزمان" بسبب تفرده في العزف على العود وألحانه الطربية، وقدم في مسيرته عشرات الألحان والأغاني والموسيقى التصويرية وغيرها من الأعمال الموسيقية التي لا تنسى، وقدم مع شقيقته أسمهان عدة أغاني وأشهرها لحن أغنية "ليالي الأنس في فيينا" ومن أشهر أغانيه "قلبي ومفتاحه" و "يا عوازل فلفلو" و "فوق غصنك يا لمونة" و"أنا واللي بحبه" وغيرها.

ورحل فريد الأطرش في عام 1974 عن عمر يناهز 64 عام بعد إصابته بأزمة قلبية في مستشفى الحايك في بيروت.