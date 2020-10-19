أحمد مكي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده بصورة مؤثرة:"دائماً أتذكرك وأدعو لك"

أحمد مكي تذكر والده الراحل بتدوينة مؤثرة بعد مرور عام على وفاته، ونشر صورة جديدة معه، والتي يبدو أنها التقطت قبل وفاته بفترة قليلة.

أحمد مكي يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

ونشر أحمد مكي عبر حساباته بمواقع التواصل صورة مع والده الراحل، وأحيى الذكرى الأولى لوفاته بكلمات مؤثرة وطلب من الجمهور المشاركة في الدعاء له وقال:" مرَّت سنه على فراقك... دائما أتذكرك وادعوا لك... الله يرحمك يا أبي ويغفر لك... نسألكم الدعاء له".

وتفاعل الجمهور مع تدوينة أحمد مكي عن والده في ذكرى وفاته الأولى، خاصة بعد نشره صورة جديدة ومؤثرة له مع والده، وظهر بها وهو يحتضنه، وكشف أحمد مكي من قبل عن الصورة والتي كانت المرة الأخيرة التي يرى بها والده، ونعى والده وقتها قائلاً:" الله یرحمك ویحسن إليك یا أبي.. ستظل فی قلبی، ألصوره دی قبل وفاته بشهور قلیلة... البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منکم الدعاء له.. اللهم اغفر لأبي وادخله الجنة وأعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا".

أحمد مكي يعود للدراما بعد غياب

وعلى الجانب الفني، كشف أحمد مكي في الفترة الأخيرة عن مفاجأة جديدة له بعودته للدراما التلفزيونية بعد غياب، من خلال مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، والذي يتعاون معه للمرة الأولى في مسيرتهما، ونشر المخرج بيتر ميمي مؤخراً الصورة الأولى لأحمد مكي في كواليس العمل مع كريم عبد العزيز، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي.

نشاط فني لأحمد مكي

ويعود الفنان أحمد مكي إلى الدراما بعد غياب له عن الشاشة لمدة 3 مواسم متتالية، بعد آخر أعماله "خلصانة بشياكة" مع شيكو وهشام ماجد في عام 2017، ويبتعد مكي عن الكوميديا لأول مرة أيضاً من خلال مسلسل "الاختيار 2"، وذلك بعد فترة من التكهنات حول عودته بموسم جديد من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير"، ويغيب مكي عن السينما منذ ما يقارب 7 سنوات بعد فيلمه "سمير أبو النيل"، واكتفى الفترة الأخيرة بتقديم مسرحية لأول مرة بعنوان "حزلقوم"، بالإضافة إلى طرحه عدة أغاني في العام الماضي.